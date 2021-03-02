İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.