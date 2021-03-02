İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 6 gözaltı
02.03.2021 - 19:14 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : urfa,uyuşturucu,şanlıurfa,
771647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771647.aspx
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