Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Harmantepe köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mutasyonlu virüs olma ihtimali nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla 140 haneli köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü bağlı filyasyon ekipleri de köye giderek tarama yapmaya başladı. Orta risk grubunda yer alan kentte yeni normalleşme süreci kapsamında vaka sayısının daha fazla düşürülmesi için valilik kararıyla her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği bildirildi.