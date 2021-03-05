Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, 6 Şubat'ta Saime Yeşil'in, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandığını hatırlattı. TRT’de sabah gazete başlıkları okunurken gazetemizin bugünkü nüshasındaki konunun gündeme getirildiğine dikkat çeken Yiğit, "Sosyal medyadan bunu paylaştım" dedi. Mahalle sakinlerinden her gün yaklaşık 10 telefon aldığını, çocukların korktuğunu söyleyen Yiğit, belediyelerinse sadece toplayıp küpeleyip kısıtlaştırdıktan sonra tekrar doğaya bıraktığı sokak köpekleriyle ilgili kanuni düzenlemeden yana olduklarını ifade etti.