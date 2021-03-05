Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, 6 Şubat'ta Saime Yeşil'in, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandığını hatırlattı. TRT’de sabah gazete başlıkları okunurken gazetemizin bugünkü nüshasındaki konunun gündeme getirildiğine dikkat çeken Yiğit, "Sosyal medyadan bunu paylaştım" dedi. Mahalle sakinlerinden her gün yaklaşık 10 telefon aldığını, çocukların korktuğunu söyleyen Yiğit, belediyelerinse sadece toplayıp küpeleyip kısıtlaştırdıktan sonra tekrar doğaya bıraktığı sokak köpekleriyle ilgili kanuni düzenlemeden yana olduklarını ifade etti.
Vatandaşlardan kanuni düzenlemeye destek
05.03.2021 - 03:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazetemizin 4 Mart 2021 tarihli birinci sayfamızdaki manşetinde “Sahipsiz köpekler, bir yılda 180 bin kişiye saldırdı. İnsanı kim koruyacak” başlıklı haberimizde yer alan sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenleme gerektiği konusuna, vatandaşlar da destek verdi.
Etiketler : sahipsiz köpek,
772197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772197.aspx
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