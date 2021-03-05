Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, TBMM Personel Daire Başkanlığı ve Başkanlık Müşavirliği görevinde bulunan; kamudan ayrıldıktan sonra TGRT Genel Müdürlüğü, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, İhlas Holding Ankara Temsilciliği, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde hizmet veren Yavuz Özgün (72), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özgün; Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Eyüp Sultan Kabristanı’na defnedildi. 1949 yılında Nevşehir'de doğan Özgün, evli ve iki çocuk babasıydı. Merhuma Cenab-ı Hakk’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz.
Yavuz Özgün dualarla uğurlandı
05.03.2021 - 03:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören İhlas Holding eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Özgün, vefat etti.
Etiketler : yavuz özgün,tgrt,
772198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772198.aspx
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