Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, TBMM Personel Daire Başkanlığı ve Başkanlık Müşavirliği görevinde bulunan; kamudan ayrıldıktan sonra TGRT Genel Müdürlüğü, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, İhlas Holding Ankara Temsilciliği, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde hizmet veren Yavuz Özgün (72), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özgün; Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Eyüp Sultan Kabristanı’na defnedildi. 1949 yılında Nevşehir'de doğan Özgün, evli ve iki çocuk babasıydı. Merhuma Cenab-ı Hakk’tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz.