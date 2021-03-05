Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekiminin gerçekleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararı ile birlikte belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenleyen jandarma görevlileri, yasa dışı ekimi yapılan bin 500 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.

Operasyonda kenevir ekimi gerçekleştiren 1 şahıs gözaltına alınırken, kenevir bitkileri ise işlemlerin ardından imha edildi.