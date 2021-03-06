Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Başıboş gezen sokak köpekleri, başta çocuklar olmak üzere herkese dehşet ve korku saçarken, saldırıya uğrayan vatandaşlar da belediyeler ile Kamu Denetçiliği Kurumunu (Ombudsmanlık) şikâyet yağmuruna tuttu. Ombudsmanlık, pek çok şikâyet aldıklarını belirterek, 29 Ocak 2019’da "tavsiye" kararı verdi. Kararda, sokak hayvanlarının sayıca çokluğunun "büyük ve öncelikli bir problem" olduğu, popülasyonlarının kontrol altına alınması gerektiği dile getirilerek, bir program hazırlanması önerildi. Bu hayvanların saldırganlıklarına yönelik nedenlerinin, "acil çözümleri" ile birlikte verildiği bir çalışma da tavsiye edilen kararda ayrıca; veteriner, doktor, biyolog, hayvan korumacıları, idareciler gibi yetkili kişiler ve hayvan sahipleriyle "iş birliği"nin elzem olduğu vurgulandı. Ülke genelinde, her belediye ve yetki organın ulaşabileceği bir işaretleme ve kayıt sistemi bulunmadığına dikkat çekilen kararda, bunun tüm hayvanlarda "zorunlu" olması ile "sıkı takibi" önerildi. Sokak hayvanlarının "acilen" toplatılarak rasyonel çözüm içerikli yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin tavsiye kararı, kurum ve kuruluşlara gönderildi.