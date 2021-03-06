Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere kaza Hamzabey organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde aracıyla seyir halinde olan Ercan Aslan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gecenin karanlığında bir fabrikanın inşaatına uçtu.

Can pazarının yaşandığı kazada fabrikada inşaat bekçileri sesi duyunca hemen dışarıya koştular. İnşaat alanında bir aracın olduğunu görünce hemen durumu jandarma ve 112’ye haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine jandarma itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler hurdaya dönen araç içerisindeki sürücüyü ve Halime D.'yi kurtardı. Tüm müdahaleye rağmen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç bayan ise hastaneye kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen o da hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.