Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yapılan bir araştırma, bu dönemde şiddetin daha çok arttığını ortaya koyarken, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddette yüzde 35'e varan oranda artış olduğunu gösterdi. Yani eskiden şiddete uğramayan 100 kadından 35'i daha kötü muameleye maruz kalmaya başladı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, kadınlar için bu dönemin daha zorlayıcı olduğunu vurguladı. Pandemi döneminde eşitsizlikler daha da attı. Covid-19 sürecinin işletmeler üzerinde etkisini inceleyen TÜSİAD, iş-yaşam dengesinin yüzde 34 daha fazla bozulduğunu gördü. Şiddet yönüne baktığımızda da Birleşmiş Milletler belirlemelerine göre Fransa, Arjantin ve Singapur'da kadın ve kız çocuklarının yüzde 25 ile 33 oranında daha fazla şiddet gördüğü belirlenmiş durumda. Türkiye'de ise yüzde 27,8 oranında bir artış var. Selen Zorlu Melik, grup olarak şiddete ve ayrımcılığa karşı duruşu uygulamalarıyla desteklediklerini, cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarını sürdürüp 'Eşit Bi'Hayat Sözlüğü' ile bu bilinci günlük hayata yaymaya çalıştıklarını ifade ediyor.