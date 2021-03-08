Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde kamyonetle çarpışan otomobildeki emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, kapıların açılmasıyla dışarı fırlayarak yaralandı. Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza yapan otomobilin kapıları açıldı, içindekiler yola fırladı
08.03.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2'si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.
Etiketler : kapı,kaza,amasya,otomobil,kamyon,
773122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773122.aspx
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