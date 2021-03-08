Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’nde bulunan sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Salihli İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından alanda inceleme yapan itfaiye ekipleri, yan yana yatan 10 yavru köpeğin telef olduğunu gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.