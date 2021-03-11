Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışıNIN etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.
Tekirdağ'a kar yağdı
11.03.2021 - 19:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ile Keşan ilçesi arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.
Etiketler : tekirdağ,malkara,kar,soğuk hava,
773920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773920.aspx
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