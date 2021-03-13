Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Van Gölü fotoğrafı, Tayland ve Kamboçya’nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı birçok önemli fotoğrafla yarışıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal “Uluslararası bir yarışmada Türkiye'nin güzelliklerinden olan Van Gölü'nün bulunması muhteşem. Gerçekten evrende eşsiz bir yerdeyiz, Dünya'nın kıymetini bilmek ve çevreyi kirletmemek gerekiyor. Umarım halkımız yarışmaya katılır ve oy verir. Birinci olmayı çok isteriz” ifadelerini kullandı. The Earth Observatory’de düzenlenen yarışma 15 Mart’a kadar sürecek.