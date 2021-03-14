Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Kozar bir süre önce vefat etti. Kozar’ın cenaze töreninde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 40 yaşındaki Faruk Kozar birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kozar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.