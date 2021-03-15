Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Beylerli ve Kuzköy Mahallelerinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları olduğu ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Beylerli ve Kuzköy Mahalleleri 15.03.2021 tarihi saat 18.30’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Her iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.