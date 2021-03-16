Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki R.B., Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Kasap Ahmet Çavuş Sokak'taki evinin bahçesinde hortum ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı halde bulunan gençin, 112 Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. R.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu
16.03.2021 - 10:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te 30 yaşındaki bir genç evinin bahçesinde hortumla asılı halde bulundu.
Etiketler : kilis,hortum,bahçe,
774976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774976.aspx
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