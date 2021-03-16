Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi, Pazarlıdere Caddesi'ndeki boş bir arazide yer alan barakada Sercan Tufan'ın (30) cansız bedeni bulundu. Boğazından silahla vurulduğu anlaşılan şahsın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Tufan'ın öldürüldüğünü mü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.
İzmit'te şüpheli olay: Barakada boğazından vurulmuş ceset bulundu
16.03.2021 - 18:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, barakada silahla vurulmuş halde bulundu.
Etiketler : kocaeli,izmit,baraka,cinayet,Sercan Tufan,
775138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775138.aspx
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