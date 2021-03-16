Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi, Pazarlıdere Caddesi'ndeki boş bir arazide yer alan barakada Sercan Tufan'ın (30) cansız bedeni bulundu. Boğazından silahla vurulduğu anlaşılan şahsın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Tufan'ın öldürüldüğünü mü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.