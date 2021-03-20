Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Camiliyayla ve Erikli olmak üzere yüksek rakımlı civar köylerin yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresine bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını kardan temizledi.

Çiftçinin yüzünü güldüren yağışların ekili alanlara da çok fayda sağladığı kaydedildi. Köylüler eski kışlar kadar olmasa da kar yağışının olduğunu Mart ayı içerisinde buna benzer yağışların görüşebileceğini ifade ettiler.