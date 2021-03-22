Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar uyarıyor: Dijital cihazlardan uzak kaldığınızda gerginlik, sinirli hâl yaşıyorsanız, dijital bağımlı olabilirsiniz. Bağımlı olmaktan kurtulmak için formül; 'dijital detoks' olmalı... Maltepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Hidayet Ece Çelik, uyku bozukluğundan gerçekten uzaklaşmaya kadar birçok belirtisi olan dijital bağımlılıktan kurtulmak için çok önemli tavsiyelerde bulundu. Ancak öncelikle bağımlı olup olmadığınızı öğrenmek gerek...

Tutsak mısınız?

Dijital cihazlardaki mavi ışık, uyku bozukluğu, hâlsizlik, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi belirtilere sebep oluyor. Sosyal medyada oluşturulan sahte kimlikler bir süre sonra anksiyete, depresif belirtiler gibi problemlere yol açıyor, davranış bozukluğu, toplumsal olaylara duyarsızlaşma gibi sorunlara sebep olabiliyor.

Arınmaya başlayın

¥ Dijital detoks için tek bir sosyal medya platformundan ayrılmakla işe başlanabilir. Tabii tüm teknolojik cihazlardan uzaklaşma şeklinde de uygulanabilir.

¥ Sosyal medya uygulamalarının bildirimleri kapatılabilir, bu platformlarda geçirilen süre, çeşitli uygulamalarla kontrol edilebilir.

¥ Kişinin daha çok ne zaman teknolojik cihazları kullandığını gözlemlemesiyle, gereksiz olduğunu düşündüğü zamanlarda cihazlar kapatılabilir ya da uzaklaştırılabilir.

¥ Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkan boş zamanlar çeşitli aktivitelerle doldurulabilir.

¥ Kendi başınıza başa çıkamıyorsanız, hekim desteği alabilirsiniz.