İl merkezinde oturan 15 yaşındaki Abdullah D, parmağına yüzük taktı. Bir süre sonra çıkarmak istedi ancak başaramadı. Ailesi, çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar da yüzüğü çıkarmayı baraşamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzükleri keserek Abdullah D'nin parmağından çıkardı.
Çocuğun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
22.03.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Etiketler : yüzük,parmak,sıkıştı,itfaiye,şanlıurfa,
776607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776607.aspx
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