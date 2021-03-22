Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl merkezinde oturan 15 yaşındaki Abdullah D, parmağına yüzük taktı. Bir süre sonra çıkarmak istedi ancak başaramadı. Ailesi, çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar da yüzüğü çıkarmayı baraşamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzükleri keserek Abdullah D'nin parmağından çıkardı.