Nevşehir'de güneyli yönlerinden etkili olan ve saatte 60 ile 90 km arasında esen fırtına birçok yerde etkili oluyor. Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bulunan Gümüş ve Hacı Bayram Veli camilerinin alem kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken birçok ağaç kökünden söküldü.
Olayda yaralanan olmazken meteoroloji tarafından vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Nevşehir'de fırtına minarenin alemini uçurdu
23.03.2021 - 18:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle 2 cami minaresinin alem kısmı uçtu.
Nevşehir'de güneyli yönlerinden etkili olan ve saatte 60 ile 90 km arasında esen fırtına birçok yerde etkili oluyor. Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bulunan Gümüş ve Hacı Bayram Veli camilerinin alem kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken birçok ağaç kökünden söküldü.
Etiketler : Nevşehir,
776845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776845.aspx
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