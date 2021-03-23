Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
23.03.2021 - 20:32 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,
776862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776862.aspx
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