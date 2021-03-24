Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
24.03.2021 - 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce,
777017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777017.aspx
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