Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda Galata Köprüsü’nün alt geçidinde 2’si kadın 4 kişinin yolunu keserek para isteyen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer’in başına vurarak ölümüne neden olan sanık Doğan Uslu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Doğan Uslu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Otopsi raporu dava dosyasına geldi

Dava dosyasına gelen otopsi raporunda, Hüseyin Sezer’in ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, katılan Barış Kaya'nın 4 Ekim 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu ile beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada sanık Doğan Uslu'nun para istediği, bunun üzerine katılan Barış Kaya’nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer’in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği ve Hüseyin Sezer’in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu sonrasında hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mütalaada, katılan Barış Kaya'nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine katılan Barış Kaya’nın kendini korumak için yerden kalas alması sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği anlatıldı. Sanığın maktul Hüseyin Sezer’i öldürmesi nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, katılan Barış Kaya’ya doğru bıçak salladığı sırada da katılandan para istemeye devam ettiğinin beyanlarla sabit olması ve sanığın eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiği kanaati oluştuğundan ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

“Sanık kimsenin 5-10 TL’sine muhtaç değildir”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkil olay günü Karaköy sahiline gelerek kendi başına alkol almış, daha sonra evine gitmek üzere Galata köprüsünün altından geçerken alkolün vermiş olduğu, etkisiyle sendelediğini gören maktulünde içerisinde bulunduğu 4 kişilik alkollü grup ona gülmüşlerdir. Müvekkilim karsı tarafın kendisine gülmesi ile ilgili davranışlarını kendine yedirememiş. Nedenini sormuştur, arada bir tartışma yaşanmış akabinde grubun müvekkilime saldırması üzerine koruma içgüdüsü ile hareket etmiştir. Müvekkilim sigortalı çalışan bir kişidir, herhangi bir kimsenin 5-10 TL parasına muhtaç değildir” ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek son sözlerini sordu.

“Şimdiye kadar kimseye saldırmadım”

Son sözü sorulan tutuklu sanık Uslu, “Ben işi olan, çalışan bir insanım. Herhangi bir kimseden şimdiye kadar bir para istemedim. Herhangi bir kimseye şimdiye kadar saldırmadım. Dolayısıyla atılı suçu işlemiş değilim” şeklinde konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı Hüseyin Sezer’i ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulayan mahkeme, hapis cezasını müebbet hapse indirdi. Sanığı katılan Barış Kaya’ya yönelik ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinden Hüseyin Sezer’in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada şüpheli Doğan Uslu’nun kendilerinden para istediği kaydedilmişti. İddianamede, şikayetçi Barış Kaya’nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen şüpheli Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer’in kafasına vurduğu vurgulanmıştı. Kafatası kemiği kırılan Hüseyin Sezer’in hastanede hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ‘silahla kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve ‘silahla yağmaya teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.