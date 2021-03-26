Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hepsi evlerinde karantinaya alındı. Kadının eşi Zeynal Karasu ise iki doz Covid aşısı olduğu için hastalığa yakalanmadı. Necla Karasu’nun annesi Asiye Çimen ise virüs sebebiyle öldü. Hastalığı ağır atlatan Necla Karasu “Bu illet çok kötü bir şey… Allah düşmanımın başına vermesin. Annemin cenazesine bile gidemedim” dedi. Zeynel Karasu da “Öncelikli olduğum için iki doz aşımı da yaptırdım. Virüse yakalanmamamı buna bağlıyorum. Kimse korkmasın, aşısını olsun” diye konuştu.