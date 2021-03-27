Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu
27.03.2021 - 15:45 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,
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