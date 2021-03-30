Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarına istinaden Samsun merkez ve ilçelerinde 3 ihraç emniyet personeli ve 2 kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
30.03.2021 - 15:08 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ/PDY,
778563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778563.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER