Seçim öncesi vatandaşa sözünü verdikleri 53 projeden yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin "İlçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız" dedi.
'Projelerimizin yüzde 70'ini tamamladık'
01.04.2021 - 02:40 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Belediye Kültür Merkezi’nde, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede hayata geçirilen projelerini anlattı.
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778946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778946.aspx
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