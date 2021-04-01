Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim öncesi vatandaşa sözünü verdikleri 53 projeden yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin "İlçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuldu. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız" dedi.