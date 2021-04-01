İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde 11.00'de başlayan uygulama, 13.00'te sona erdi. Uygulamaya, helikopterle havadan destek verildi. Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Fatih Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak arandı. Taksim'de yapılan uygulamaya, Özel Harekât timleriyle polis helikopteri destek verdi. Narkotik köpeği "Bozo" da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aradı.
İstanbul'da helikopter destekli huzur operasyonu
01.04.2021 - 02:45 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Etiketler : Yeditepe Huzur Uygulaması,
778947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778947.aspx
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