Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 468 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.