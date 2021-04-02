Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazılarının yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi. Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.