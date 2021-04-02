İlçenin Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Coşkun Bora'nın eşi, Mimar Sinan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Bora 47 yaşında kanser hastalığından vefat etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Bora'nın ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyerek, "Merhumeye Allah’ tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dilerim. Mekanı cennet olsun öğretmenimizin" dedi.
Genç öğretmen kansere yenik düştü
02.04.2021 - 18:21 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkçe öğretmeni Emine Bora, kansere yenik düştü.
Etiketler : öğretmen,kanser,haberler,
779400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779400.aspx
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