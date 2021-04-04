Yalova'da çarşıda gezen 2 kişinin, görevliler tarafından yapılan HES kodu kontrolünde pozitif oldukları ortaya çıktı. Virüs taşıyan 2 kişi, Termal KYK yurduna ambulansla götürülürken, haklarında işlem yapıldı. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova'nın üçüncü sırada yer alması dikkat çekti.
Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı
04.04.2021 - 12:10 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, çarşıda koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişinin umursamazca gezisi HES kontrolüne takıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yalova,koronavirüs,
779782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779782.aspx
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