Edinilen bilgiye göre, İznik Asliye Hukuk Hakimliği tarafından yapılan inceleme sonrasında İznik İcra Dairesinde yaklaşık 3 yıldır müdür olarak görev yapan 37 yaşındaki Zübeyde Ateşçi'nin 210 bin lirayı usulsüz olarak başka hesaplara aktardığını tespit etti. Cuma günü gözaltına alınan İznik İcra Müdürü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İcra müdürünün ifadesinde "mecbur kaldığım için bunu yaptım" dediği öğrenildi.
Zimmetine para geçiren icra müdürü tutuklandı
05.04.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra dairesi müdürü tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : icra müdürü,para,
780124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780124.aspx
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