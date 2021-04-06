Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Stadyumu altındaki kavşakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya öncelikli kavşağa yaklaşan U. M. isimli motorlu kurye yayaya yol vermek için yavaşlamaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek yere düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.