Edinilen bilgiye göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Ümit Demirci, bir süre önce korona virüs (Covid-19) virüsüne yakalandı. Samsun'daki özel bir hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ümit Demirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Savcı Demirci'nin cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.
Cumhuriyet savcısı koronadan hayatını kaybetti
07.04.2021 - 12:00 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da koronavirüs tedavi gören Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Ümit Demirci, bir süre önce korona virüs (Covid-19) virüsüne yakalandı. Samsun'daki özel bir hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ümit Demirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : savcıi korona,
780639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780639.aspx
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