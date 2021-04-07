Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Ümit Demirci, bir süre önce korona virüs (Covid-19) virüsüne yakalandı. Samsun'daki özel bir hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ümit Demirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcı Demirci'nin cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.