Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 06.15’te Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Öztürk idaresindeki 50 LA 464 idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe ve ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün üstüne düşen ağaç ve direk nedeniyle araç içinde bulunan Emine Öztürk isimli kadın yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansa alınan kadın Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs üstüne düşen ağacı ve direği yoldan kaldırmak için çalışmalarına devam etti. Meydana gelen kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinin her iki yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.