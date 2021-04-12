Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam 21.00 saatlerinde E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. 34 DVK 689 plakalı otomobil seyir halinde giderken, üst geçidin 50 metre ilerisinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazaya karışan yaya olay yerinde can verirken araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.