Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi. Burada yeğenini nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü
13.04.2021 - 09:35 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs, site güvenliğini dövdü. Şahsın güvenlik görevlisine saldırı anı anbean kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,saldırı,darp,
782208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782208.aspx
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