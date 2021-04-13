Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y.C. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan yargılanan Y.C. savunmasında, "Maddenin etkisi ile yaptığım hareketlerden çok pişmanım. Şu mübarek günde karar mahkemenindir. çok şükür ki bu maddenin etkisi ile kimsenin günahına girmedim. Yaptıklarım için çok pişmanım" diye konuştu.



160 gram metamfetamin ve 1 fişek esrar ile birlikte yakalanan ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yargılanan Y.C.'ye yapılan yargılama sonunda 12 yıl hapis cezası ve 40 bin TL para cezası verildi.