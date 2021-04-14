Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 gündür süren teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar, hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D, H.Ş, S.S, S.Ş, A.Y. ve B.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.