Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evine operasyon yaptı. Operasyonda evde yapılan aramada; 5 gram katkılı kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, metafetamin içiminde kullanılan 6 adet bong, 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet tabanca fişeği ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesinde de uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu hap ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Merkez Akkaya mevkiinde ise yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 60 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Operasyonlarda jandarma ekiplerince toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.