Görüntüler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde kameralara yansıdı. Bir vatandaş, bozulan aracı için başka bir arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının hareket halindeki aracının kaputuna oturan sürücü, ayaklarıyla bozulan aracını iteleyerek hareket ettirdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken görenleri güldürdü.
Türk işi 'Kurtarıcı' görenleri güldürdü
21.04.2021 - 08:58 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir vatandaşın, bozulan aracını çekme yöntemi görenleri şaşırttı. Hareket halindeki başka bir aracın kaputuna oturan sürücü, bozulan aracını ayaklarıyla iteledi.
Etiketler : bursa,araç,kurtarma,
784421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784421.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER