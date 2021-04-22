Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27