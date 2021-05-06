Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 02.40'ta ve 47,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 7,25 kilometre olarak ölçüldü.