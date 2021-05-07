Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.