Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
07.05.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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