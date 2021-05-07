Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.18'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülürken, çevre ilçelerde de hissedildi.