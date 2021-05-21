İntihar girişiminin ardından seferleri durdurulan M2 Yenikapı-Hacıosman hattı, Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Taksim Metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durduruldu
21.05.2021 - 13:45 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.
Etiketler : taksim metro,intihar girişimi,
790569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790569.aspx
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