Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimin gelmesi ile yüzmenin tehlikeli olduğu baraj ve nehirlere giren vatandaşlar serinleme değil adeta ölüme kulç atıyor. Benzer bir haber Diyarbakır'dan geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne serinlemek için giren Serhat Güler (16) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis, polis ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Botlar ve dalgıç ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları, Güler'i aramak isterken boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların destek verdiği çalışmalar sonucunda Güler'in cansız bedenine 3 saat sonra ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen Güler'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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