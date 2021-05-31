Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde makas atarken kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yağmur sonrası kayganlaşan nedeniyle, aralarında yolcu otobüsü ve başka tırların da bulunduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi.

Araçta sıkışanlar olduğu belirlenirken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik durdu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Bursa'daki zincirleme kaza ortalığı savaş alanına çevirdi Bursa'da 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.