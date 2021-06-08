Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi kıyılarını saran müsilaj, Güney sahillerini de adeta istila etti. İstanbul kıyılarında Mart ayının ikinci haftasında kendisini gösteren deniz salyası Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'den sonra Bursa kıyılarına da ulaştı. Özellikle Gemlik ve Mudanya'nın sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdiler.

320 TON DENİZ SALYASI TEMİZLENDİ

Gemlik ve Mudanya ilçelerinde belediyeler tarafından müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyası toplanıp katı atık yakma tesislerine gönderildi fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara'da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı.

"44 SENEDİR BURADAYIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bursa'nın sahil ilçesi Mudanya'da yaşayan bir vatandaş, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.

MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLIYOR

Müsilajla mücadele için en büyük adım bugün atılıyor. Marmara Denizi'ndeki en büyük deniz temizliği seferberliği, bugün İstanbul Caddebostan Sahili'nde Bakan Murat Kurum tarafından başlatılacak. Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

Müsilajı, reaktif oksijen bitirecek Salyalı numunede 0.8 miligram olan oksijeni reaktif oksijenle 13-14 miligrama çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Lokman Tecer, “Müsilajın organik kısmını parçalayarak elimine ettik ve dibe çökelmesini sağladık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'müsilaj' genelgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği"nin başlatılmasına yönelik genelge yayımladı.

Ünlü komedyenden 'müsilaj' mesajı Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Marmara'yı istila eden müsilaja sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.