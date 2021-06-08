Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasındaki 1 haftalık vaka istatistiğini açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

BOLU ZİRVEYE ÇIKTI

Haftalık verilere göre Bolu (110,55), Kars (105,45), Gümüşhane (103,86), Kütahya (101,55) ve Ankara (99,50) 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

VAKA SAYISI EN AZ ARTAN ŞEHİR HATAY OLDU

En az COVID-19 vakası görülen iller ise Hatay (7,95), Osmaniye (9,44), Adana (10,92), Edirne (13,69) ve Mersin (16,35)...

'BU GÜCE GÜVENİN'

Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

7 haziran koronavirüs vaka sayısı açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 5.647 koronavirüs vakası tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti

1 Haziran 2021 koronavirüs vaka sayısı belli oldu Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste son durum: Vaka sayısı 8 binin altına düştü Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 197 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 839 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.